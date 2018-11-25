Дамаск, 25 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии продолжают прочесывать район вулканического плато Ас-Сафа в восточной пустыне Бадия (провинция Эс-Сувейда). Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Несмотря на то, что Ас-Сафа полностью перешла под контроль сирийских солдат, войска САА продолжают прочесывать освобожденные территории.

По словам полевого источника, Ас-Сафа был последним оплотом террористических организаций в регионе. В ходе последней вылазки никаких боевиков в районе холмов и скалистых пещер обнаружено не было.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что скалистая местность на юге региона Ард Ас-Сафа, где долгое время скрывались незаконные вооруженные группировки, подверглась ударам артиллерии сирийской и российской авиации.

После серии военных операций район Ас-Сафа был полностью освобожден от террористического присутствия. Сирийским войскам при содействии союзников удалось ликвидировать всех боевиков и конфисковать большую часть их оружия.

Всего было освобождено порядка 380 квадратных метров сирийской территории. В рамках военной операции в пустыне Бадия сирийская армия показала высокую эффективность и большую волю к победе. Солдаты все еще полны решимости биться с террористами по всей стране до последнего.

Напомним, что операция по зачистке так называемых спящих ячеек запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1 в районе провинции Эс-Сувейда началась еще летом 2018 года. Последние несколько месяцев террористические группировки находились в плотном кольце сирийской правительственной армии, которая лишила их источников питьевой воды и отрезала все пути транспортировки оружия. Любые попытки прорваться через это кольцо приводили к неизбежным потерям среди боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.