Лавров назвал безопасность в Европе «заложницей» подрывной политики США

Москва, 24 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США подстегивают опасную военную деятельность у границ России. Заложницей подрывной политики Вашингтона является безопасность европейцев, сказал Лавров в интервью португальской газете Publico.

По словам Лаврова, кризис на Украине стал результатом геополитических игр США и их единомышленников, а также слепоты европейских государств. Глава МИД РФ отметил, что ситуация на Украине обрушила атмосферу доверия, которую выстраивали Россия и Европа.

«Архитектура диалога Россия — ЕС серьезно нарушена, европейские производители несут многомиллиардные убытки, киевский режим ведет войну против собственного народа, в Европе возник новый конфликт. США же не несут никаких потерь», — заявил Лавров.

Вашингтон пользуется ситуацией в Европе, «подстегивает» опасную военную деятельность у границ РФ и «раскручивает гонку вооружений» в соседстве с Россией. Лавров добавил, что безопасность в Европе становится «заложницей» подрывной политики, проводимой из-за океана.

Напомним, отношения между РФ и Западом ухудшились в результате кризиса на Украине. Западные страны обвинили РФ в якобы незаконном присоединении Крыма и ввели санкции сначала против некоторых российских компаний, а затем против целых секторов экономики. Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% крымчан. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».