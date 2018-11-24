Журналисты извинились перед Затулиным за искажение смысла заявления о Донбассе

Москва, 24 ноября. СМИ приписали первому зампреду комитета Госдумы РФ по делам СНГ и соотечественников Константину Затулину заявление о жителях Донбасса, которое он не произносил.

Депутат Государственной думы в начале сентября дал интервью Федеральному агентству новостей, где был затронут вопрос отношений Украины и Донбасса. СМИ использовали некоторые ответы российского политика, размещая их в качестве новостей на своих ресурсах. Однако, как оказалось, смысл некоторых заявлений был истолкован журналистами неверно, что привело к неприятной ситуации.

Речь идет о словах депутата о жителях Донбасса. Затулин рассуждал о судьбе жителей юго-востока и сравнивал с крымчанами, которые после госпереворота в 2014 году провели референдум и приняли решение воссоединиться с Россией. Депутат выдвинул версию, почему жители ДНР и ЛНР не пошли по аналогичному пути.

«Корневые, глубинные связи Донецка и Луганска с Россией были значительно больше утрачены, чем у Крыма, — заметил он. — Они воспитывались в советский период в рамках украинской парадигмы».

Журналисты ИА «Новороссия» неверно поняли смыл слов собеседника ФАН и опубликовали материал, в котором Затулин якобы назвал жителей Донбасса «недостаточно русскими», хотя в интервью она не звучала. Очевидно, что такой поворот возмутил политика.

Однако конфликт в достаточно короткие сроки был исчерпан: издание принесло извинения перед спикером и своими читателями.