Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

57
0 Оставить комментарий

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Вашингтон, 24 ноября. Два человека стали жертвами стрельбы около магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида, сообщает Miami Herald.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в пятницу вечером. В результате инцидента два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое пострадали, их доставили в больницу.

Личность мужчины устанавливается, мотив преступления неизвестен. Предположительно, среди погибших – мужчина и женщина, передает телеканал WSVN.

Ранее стало известно, что при стрельбе в торговом центре в Алабаме погиб подросток.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.