Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина

Вашингтон, 24 ноября. Два человека стали жертвами стрельбы около магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида, сообщает Miami Herald.

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в пятницу вечером. В результате инцидента два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое пострадали, их доставили в больницу.

Личность мужчины устанавливается, мотив преступления неизвестен. Предположительно, среди погибших – мужчина и женщина, передает телеканал WSVN.

Ранее стало известно, что при стрельбе в торговом центре в Алабаме погиб подросток.