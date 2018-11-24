Москва, 24 ноября. Российские и турецкие специалисты в комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, который был опубликован на сайте ведомства в субботу.

«Российской частью зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия — 2, Алеппо – 1, Идлиб – 1», — говорится в документе.

Турция в свою очередь сообщила о двух случаях стрельбы: по одному в провинциях Алеппо и Хама.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводил. Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами не подписывались. Их число по-прежнему составляет 234 и 2518 соответственно.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами вооруженных формирований. Основные силы ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) на территории САР были разбиты при содействии российских военных.

Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования в Сирии и возвращении беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.