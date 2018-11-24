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Сирия: Шойгу договорился с главой Минобороны Турции продолжить совместную работу в Идлибе и Талль-Рифате

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Сирия: Шойгу договорился с главой Минобороны Турции продолжить совместную работу в Идлибе и Талль-Рифате

Анкара, 24 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.

Как передают турецкие СМИ, между Шойгу и Акаром состоялся телефонный разговор. В ходе беседы главы военных ведомств обсудили региональную безопасность, а также вопросы технических и тактических мер для ее поддержания.

«Собеседники также договорились продолжить совместную работу для обеспечения стабильности в сирийских городах Идлиб и Талль-Рифат», — передает агентство Anadolu.

Сирия: Шойгу договорился с главой Минобороны Турции продолжить совместную работу в Идлибе и Талль-Рифате

Напомним, в сентябре этого года президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны для деэскалации ситуации в этом регионе Сирии. По итогам переговоров стороны заключили меморандум.

Автор: Катерина Иванова
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