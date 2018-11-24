Добро спасет мир. В Петербурге вручили премию Мира. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялась VII торжественная церемония награждения жителей России за добрые дела — Премия МИРа — 2018. Награда вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества. В этом году было подано свыше 800 заявок из 75 регионов страны.

Они готовы подняться на Эльбрус, чтобы собрать деньги для детей, ринуться в холодную воду, спасая утопающих, или накормить бездомных животных — все, чтобы сделать этот мир лучше. В 7 номинациях отметили более 1000 участников со всей России. Рассказать о себе и своих добрых делах мог любой желающий, разместив заявку на сайте, дальше экспертному совету предстояло выбрать самых достойных. Федор Тахтамышев стал лауреатом премии в номинации «Вопреки». В своем родном городе Ростове-на-Дону он старается сделать все возможное, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали никаких ограничений.

«Участие дает возможность заявить еще больше о проблемах людей с ограниченными возможностями и о путях решения этих проблем. У нас был большой проект с ростовским зоопарком, было сделано более 40 пандусов», — рассказывает Федор Тахтамышев, лауреат номинации «Вопреки», город Ростов-на-Дону.

Евгений Кутузов стал победителем в номинации «Подвиг». Чтобы собрать деньги на лечение детей с ДЦП, он отправился в путешествие по России. За время пути Евгению удалось собрать миллион рублей, чуть позже пришло еще 600 тысяч. На собранные средства детям с церебральным параличом появилась возможность сделать необходимые операции.

«Я просто прошел около трех тысяч километров от Петербурга до кавказских гор. По дороге рассказывал в каждом городе про трех детей — это Настя, Вадим и Тимур. В каждом городе были телекомпании различные, я сам с ними связывался и общался. Потому что у этих трех детей был шанс сделать их первые шаги в жизни. Но чтобы это произошло, нужно было собрать два с половиной миллиона рублей. По сути я выполнял роль человека, привлекающего внимание к сбору средств через что-то необычное, через пеший поход по России», — отмечает Евгений Кутузов, победитель в номинации «Подвиг», город Санкт-Петербург.

По словам организаторов, премия с каждым годом становится более масштабной. 7 лет назад награждение проводилось только для жителей Петербурга, но сейчас Премия Мира выросла до федерального масштаба.