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На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым

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На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки президента РФ Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее в пятницу, 23 ноября, президент Российской Федерации прибыл в Ялту, где провел расширенное заседание Государственного совета. На встрече проходило обсуждение реализации нового майского указа.

«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет», — сказал Порошенко.

Украинский президент также добавил, что дал поручение министерству иностранных дел отреагировать на визит Владимира Путина.

На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым

После этого украинский МИД направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ против посещения полуострова российским лидером.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ Путина на временно оккупированную (так на Украине называют волеизъявление жителей полуострова вернуться в состав России. — Прим. ФАН) Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь. Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста», — отмечается в заявлении ведомства.

Порошенко занят нотами протеста

Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в то время как под руководством Владимира Путина в Крыму Госсовет обсуждает, как не ошибиться в направлениях развития страны, как эффективно использовать инвестиции государства в интересах людей, Порошенко занят нотами протеста.

«За время его правления на Украине не появилось ничего, не построен ни один крупный инфраструктурный проект, зарплаты и пенсии падают стремительным домкратом, на носу зимние бунты замерзающих городов. А Порошенко занят нотами протеста», — оценил Рябов реакцию украинского президента.

На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым

Собственно, заметил эксперт, поэтому и протестует — населению он предложить ничего не может кроме словесной войны с Россией. Каждым таким заявлением Порошенко подтачивает украинскую государственность.

«Впрочем, и делает он для развала страны весьма много. Плохой правитель, пришедший к власти незаконно, единственный статус которого — признание Россией итогов выборов на Украине. Чего, с моей точки зрения, делать было нельзя. Но эту ошибку можно будет исправить, если Порошенко попытается удержаться на вершине власти», — резюмировал Игорь Рябов.

Автор: Илья Муромский
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