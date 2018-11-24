На носу зимние бунты: в России оценили реакцию Порошенко на поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки президента РФ Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее в пятницу, 23 ноября, президент Российской Федерации прибыл в Ялту, где провел расширенное заседание Государственного совета. На встрече проходило обсуждение реализации нового майского указа.

«Мы рассматриваем действия российского президента как брутальное нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, пусть нас услышат в России, Крым российским не станет», — сказал Порошенко.

Украинский президент также добавил, что дал поручение министерству иностранных дел отреагировать на визит Владимира Путина.

После этого украинский МИД направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ против посещения полуострова российским лидером.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ Путина на временно оккупированную (так на Украине называют волеизъявление жителей полуострова вернуться в состав России. — Прим. ФАН) Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь. Министерству иностранных дел РФ направлена соответствующая нота протеста», — отмечается в заявлении ведомства.

Порошенко занят нотами протеста

Политолог, член Экспертно-консультативного совета при главе Крыма политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в то время как под руководством Владимира Путина в Крыму Госсовет обсуждает, как не ошибиться в направлениях развития страны, как эффективно использовать инвестиции государства в интересах людей, Порошенко занят нотами протеста.

«За время его правления на Украине не появилось ничего, не построен ни один крупный инфраструктурный проект, зарплаты и пенсии падают стремительным домкратом, на носу зимние бунты замерзающих городов. А Порошенко занят нотами протеста», — оценил Рябов реакцию украинского президента.

Собственно, заметил эксперт, поэтому и протестует — населению он предложить ничего не может кроме словесной войны с Россией. Каждым таким заявлением Порошенко подтачивает украинскую государственность.