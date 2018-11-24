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«Предвещает начало гонений»: в РПЦ отреагировали на отмену передачи УПЦ Почаевской лавры

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В РПЦ отмену передачи УПЦ Почаевской лавры назвали предвестником гонений против монашества

Киев, 24 ноября. Решение украинских властей отменить передачу зданий Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви может привести к гонениям против монашества и священнослужителей канонической православной церкви, считает замглавы Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

«Это решение предвещает начало гонений против православного монашества Украины», — заявил Балашов в комментарии ТАСС.

По словам Балашова, украинские политики, стремясь «загнать» верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, не стесняются в средствах. Они преследуют достижение сиюминутных задач, а не спасение душ, добавил протоиерей.

«Церковь «неудобна» разрушителям духовных основ украинского общества. Но она сильна верностью Христу и в этой верности — неодолима», — подчеркнул Балашов.

Напомним, министерство юстиций Украины отменило передачу зданий Свято-Успенской Почаевской Лавры в пользование УПЦ. Первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова заявила, что госрегистрация права пользования зданиями якобы была совершена с нарушениями закона.

Константинопольский патриархат собирается предоставить раскольнической структуре на Украине томос на автокефалию. Президент Украины Петр Порошенко заявил о создании в стране «единой поместной церкви». Синод РПЦ назвал решение Константинополя политическим и неканоническим и разорвал общение со Вселенским патриархатом.

Автор: Софья Куликова
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