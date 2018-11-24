Фото новых беспроводных наушников Xiaomi попали в Сеть

Москва, 24 ноября. Китайская компания Xiaomi готовится выпустить новые беспроводные наушники. Снимки гаджета были опубликованы в Сети.

Наушники получили название Mi True Wireless Earphones. На рынок они должны выйти через несколько недель. Снимки новинки распространила в социальных сетях Федеральная комиссия по связи США. Как отмечают эксперты, внешне новые наушники Xiaomi сильно напоминают Apple AirPods.

Технические параметры устройства пока не разглашаются. По некоторым данным, наушники будут обладать хорошей шумоизоляцией, смогут работать до 12 часов, а в комплекте с ними будет идти кейс с разъемом USB Type-C для зарядки устройства.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется новый смартфон китайской компании Xiaomi Mi 8 Pro.