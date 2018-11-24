Россияне смогут вернуть деньги за непонравившийся iPhone

Москва, 24 ноября. Российские покупатели смогут вернуть деньги за непонравившийся iPhone. Соответствующую акцию собирается запустить производящая смартфоны компания Apple.

В рамках акции «Возврат без сложностей» клиенты, которые купили телефон в период с 14 ноября по 6 января, вернуть гаджет и получить обратно свои деньги. Акция приурочена к «Черной пятнице» и новогодним праздникам, бесплатный возврат будет действовать до 20 января.

Как уточняется на сайте Apple, для того, чтобы вернуть iPhone в магазин, покупателю нужно будет предоставить документы, подтверждающие покупку.

Ранее стало известно о планах Apple приступить к производству фильмов и телевизионных шоу. Соответствующий контракт корпорация уже заключила с компанией A24.