«Британия ИГ с руки кормит»: россияне объяснили заявление Лондона об угрозе РФ

Москва, 24 ноября. Начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит сравнил якобы существующую угрозу со стороны России с террористической. Он заявил, что Москва представляет для Лондона большую угрозу, чем террористические организации ИГ1 и Аль-Каида1 (запрещены в РФ).

«Бесспорно, что Россия сегодня представляет намного большую угрозу для нашей национальной безопасности, чем угроза исламских экстремистов», — сказал чиновник в интервью изданию Telegraph.

Глава британского Генштаба призвал союзников Лондона «сосредоточиться на угрозе из России» и дать «традиционный военный ответ» в виде поддержки потенциала и единства стран НАТО.

Россияне ответили на заявление британского министра. Они напомнили, что Россия представляет угрозу террористическим организациям, которые Великобритания, будучи членом международной коалиции, поддерживает вместе с США.

«Конечно, Россия представляет угрозу! Вот только надо уточнить, что в первую очередь для «ИГ» и их спонсоров и кураторов из ЦРУ и проамериканского Европарламента», — подчеркнули в Сети.

«Еще бы. Ведь Британия ИГ с руки кормит», — поддержали комментатора другие пользователи.

Ещё бы. Ведь Британия ИГ с руки кормит. — михаил сорокин (@deda1048) November 24, 2018

Россияне предположили, что очередное громкое и ничем не аргументированное заявление Лондона является попыткой британских властей отвлечь международное сообщество от собственных ошибок.

«Ну, им сейчас стараться надо — если не отвлечь, то за свои косяки отвечать придется», — объяснили в соцсетях.

Ну, им сейчас стараться надо - если не отвлечь, то за свои косяки отвечать придется — ЗЛАЯ ЗАЯ (@urban_lor) November 24, 2018

Британских политиков комментаторы сравнили с известными своими бездоказательными выводами британскими учеными.

«Давно заметил, что штабисты и «ученые» Британии настолько похожи! И те, и другие такую пургу несут!» — пояснили в Сети.

Другим пользователям глава британского генштаба напомнил героя из анекдотов.

«Все эти не вполне адекватные британские политики сильно похожи на анекдотного «неуловимого Джо»: никому и задаром не нужны, а все пыжатся, да пыжатся, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своим никчемным персонам», — заключили россияне.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов. Основные силы ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских военных, которые были приглашены для оказания помощи сирийскими властями.

США и силы возглавляемой ими международной коалиции находятся на территории Сирии незаконно. На это не раз обращал внимание Дамаск. Кроме того, Запад неоднократно уличали в поддержке террористов. Ранее сообщалось, что в сирийском лагере беженцев «Рукбан» находятся более шести тысяч боевиков подконтрольной США группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.