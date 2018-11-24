«Никогда не было, и вот опять»: россияне с иронией отнеслись к «сенсации» Мосийчука об обмане украинцев

Москва, 24 ноября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, заявил, что украинская власть дурит украинцев. Пользователи социальных сетей отметили, что об этом можно было догадаться еще минимум четыре-пять лет назад.

По словам Мосийчука, украинская власть прибегает к «унизительному» обману своих граждан, чтобы получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ). Жителей страны пугают дефолтом в случае, если уже составленный бюджет на 2019 год не будет принят.

«Ничего он не наступит, — объяснил украинцам Мосийчук. — Это правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ».

Он объяснил, что новый кредит Киев хочет потратить на реструктуризацию уже существующей задолженности.

«Почему этот вопрос не ставится? Почему только «дай, дай, дай» — с протянутой рукой бегают по миру, — возмутился депутат. — То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны».

Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на это «сенсационное» заявление. Большинство россиян поддержали Мосийчука, однако удивившись, почему он об этом заговорил только спустя четыре года после того, как новая власть появилась в стране после госпереворота.

«Бедняга через четыре года прозрел, да больной безнадежен!» — объявили в Сети.

«Рада дурит украинцев», ну вот, никогда не было, и вот опять», — посмеялись комментаторы, вспомнив известную «черномырдинку».

Некоторые обратили внимание на сокращенное название нижней палаты парламента, которая на днях поддержала бюджет на 2019 год (и, как выяснилось, не совсем в трезвом состоянии). Пользователи решили, что в аббревиатуре может быть скрытый смысл.

«Верховная Рада Украины: ВРУ», — указали они.

Пользователи также обратили внимание, что украинское правительство и Рада всегда могут в очередной раз принять закон, который освободит их от международных обязательств, как это было с российским долгом.

«А еще можно в Раде принять закон, что табор только берет в долг, но не отдает. «Закон гидности и наикращще майбутне життя», и все вопросы сразу решатся!» — посоветовали украинской власти.

«В развитии государств много стадий, — рассуждают интернет-пользователи. — Украина сейчас в стадии попрошайничества, благополучно отказавшись от стадии развития и статуса одной из сильнейших стран мира».

В Сети также предположили, что, набрав в карманы достаточно средств, представители действующей власти поспешат оказаться за рубежом, оставив решение накопившихся проблем самим жителям Украины.

«Неужели те, которых посылали на АТО, отпустят правительство Украины, когда их время правление закончится, с народными деньгами в Испанию, в США и на лазурные берега?» — интересуются в комментариях.

Ранее основатель украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что принятый на 2019 бюджет Украины является «бюджетом бедности», который продолжит превращать украинцев в нищих. .