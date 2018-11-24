«Мир услышал крымчан»: депутат Госдумы подвел итоги форума ООН в Женеве

Москва, 24 ноября. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подвел итоги форума по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, который с 22 по 23 ноября проходил в отделении ООН в Женеве. По его словам, на форуме мир наконец услышал крымчан.

«Форум наглядно показал, что в Европе, наконец-то, хотят слышать альтернативную точку зрения», — подчеркнул депутат в беседе с ТАСС.

Бальбек отметил, что на форуме представить свою точку зрения смогли все его участники, а организаторы придерживались позиции нейтралитета. Он напомнил, что Крым готов принять представителей ООН и ОБСЕ, чтобы члены организаций могли сами увидеть и оценить ситуацию с правами и свободами человека на полуострове.

Депутат подчеркнул, что благодаря взаимоуважению и заботе «российская цивилизация смогла сплотить множество этносов, разные конфессии в единую монолитную российскую нацию». При этом, по мнению Бальбека, ожидать изменений в политике Киева не стоит. Депутат заявил, что украинские власти слепо пытаются понравиться Госдепу США и находятся «под воздействием националистического угара», а жители Украины – под информационным, политическим и экономическим прессингом.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Киев и ряд западных государств итогов народного волеизъявления не признает. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией и бездоказательно обвиняют Москву в якобы имеющих место нарушениях прав человека в республике.

Представители РФ неоднократно обращали внимание международного сообщества, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.