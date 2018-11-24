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Совбез ООН сделал исключение для Сеула по санкциям против КНДР

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Совбез ООН сделал исключение для Сеула по санкциям против КНДР

Москва, 24 ноября. Южная Корея получила от Совета безопасности ООН право не выполнять ряд санкций, которые были введены в отношении КНДР. В частности, Сеул сможет доставлять топливо и другие материалы по железной дороге через Северную Корею.

Такое исключение было предоставлено южнокорейской стороне по соответствующему запросу. В Сеуле заявили, что перевозки помогут оценить корейские железный дороги в месте их соединения, передает агентство «Ренхап».

Главы Южной и Северной Корей Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын после саммита 18-20 сентября подписали заявление, в котором подтвердили намерение объединить усилия по предотвращению ядерной угрозы и угрозы войны в регионе. Соединение железных дорог двух стран — одна из мер по сближению Сеула и Пхеньяна. Южная Корея и КНДР планировали начать соответствующие работы в конце ноября – начале декабря.

Автор: Василий Котов
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