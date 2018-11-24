МВД и Минздрав начнут обмен данными об алкоголиках и наркоманах за рулем

Москва, 24 ноября. МВД России и Минздрав приступят к обмену информацией о водителях, у которых из-за алкогольной или наркотической зависимости имеются противопоказания к управлению транспортным средством. Соответствующий законопроект был разработан ведомствами.

Предполагается, что документ будет передан на рассмотрение российскому правительству в декабре текущего года.

«В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство», — сообщил источник РИА Новости.

Согласно законопроекту, инспектор сможет в режиме онлайн проверить, какие медицинские заключения были выданы тому или иному водителю. Также он получит возможность проверить наличие общих ограничений по управлению автомобилем, в том числе связанных с конструкцией машины.

В настоящее время в РФ создается Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. С 1 января 2019 года как государственные, так и частные медучреждения должны будут вносить в нее необходимые данные. Если разработанный МВД и Минздравом законопроект будет принят, доступ к этой системе также получит ГИБДД.

Ранее в ГИБДД предложили ввести в медосмотр для граждан, которые были пойманы за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и хотят вернуть свои права, сбор анализов.