Британский Генштаб назвал РФ «большей угрозой, чем ИГИЛ» | 24 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Руководитель британского Генштаба назвал РФ «большей угрозой, чем ИГИЛ» Руководитель Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит сравнил Россию с террористическими группировками ИГИЛ и Аль-Каида, запрещеными на территории РФ. Он добавил, что Российская Федерация представляет для Британии «большую угрозу», чем радикальные исламские боевики. По мнению генерала, россияне постоянно создают новые угрозы, действуя в «нетрадиционных областях», таких как космос и киберпространство. Как отметил начальник Генштаба, России нужно ответить «традиционно», продемонстрировав «единство стран НАТО».

Более десяти мирных жителей погибли после удара коалиции США в Дейр-эз-Зоре Более десяти мирных жителей погибли после удара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA. Среди погибших есть женщина и ребенок. Напомним, накануне стало известно о применении белого фосфора международной коалицией США в поселении Хаджин провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. В результате инцидента есть погибшие и раненые. В Пентагоне обвинения отрицают.

Подтверждено участие сирийской вооруженной оппозиции в переговорах в Астане Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подтвердил, что делегация сирийской вооруженной оппозиции посетит заседание по сирийскому урегулированию в Астане. Абдрахманов сообщил, что 11-й раунд астанинских переговоров пройдет, как и планировалось, 28-29 ноября. Главными темами обсуждения станут вопросы укрепления режима прекращения огня. Помимо прочего, состоится шестое заседание рабочей группы по обмену пленными.