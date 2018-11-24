В Greenpeace предупредили об угрозе массовой вырубки лесов в России

Москва, 24 ноября. Международная экологическая организация Greenpeace предупредила об угрозе массовой врубки лесов в России. По мнению специалистов, браконьеры могут уничтожить порядка 40 миллионов гектаров лесов, которые раньше принадлежали колхозам.

Как пояснил руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко, в 1960-е эти леса предоставляли в пользование как лесной фонд, однако в настоящее время зеленые насаждения никем не контролируются, и их может рубить практически кто угодно.

«Таких лесов 40 миллионов гектаров по стране и на них можно заниматься криминалом, к примеру, под видом расчистки под сельхозугодья», — поделился мнением Ярошенко в интервью РИА Новости.

Как сообщил эколог, подобные незаконные вырубки лесов ведутся по всей России. Ярошенко напомнил, что вопрос защиты российских лесов еще несколько лет назад поднял президент России Владимир Путин. В 2013 году глава государства поручил установить особенности охраны лесных зон и их воспроизводства. Однако, по словам Ярошенко, поручение так и остается невыполненным.