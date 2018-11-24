Трамп настаивает на запрете армейской службы для трансгендеров

Вашингтон, 24 ноября. В Белом доме просят Верховный суд США пересмотреть решения, блокирующие запрет на армейскую службу для трансгендеров.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на пересмотре решений, принятых Верховным судом Соединенных штатов по блокировке запрета на службу в американской армии для трансгендеров — об этом сообщает агентство Reuters.

23 ноября в Белом доме направили прошение о пересмотре судом не менее трех дел по этому вопросу. Сообщается, что нижестоящие инстанции заблокировали данное прошение.

Напомним, армейская служба в США стала доступной для людей, относящих себя к иному полу, благодаря решениям федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсайде, которые заблокировали указ Трампа о запрете набора в армию для этих представителей сексуальных меньшинств. Перспективы военной карьеры открылись для трансгендеров с января нынешнего года.

Теперь Белый дом пытается ввести запрет для ряда людей «пола X» — в частности, для страдающих от так называемой гендерной дисфорсии, когда человек не может принять свой половой статус и ему требуется медицинская помощь и хирургическое вмешательство.

Напомним, неделю назад в Киеве марш в защиту трансгендеров забросали дымовыми шашками, а некоторых его участников жестоко избили — травмы получили несколько девушек и представителей СМИ.