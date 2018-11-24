Ученые рассказали, чем вреден для беременных кофе

Москва, 24 ноября. Ирландские ученые пришли к выводу, что кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных.

Употребление кофе во время беременности чревато негативными последствиями — об это сообщает исследование ирландских ученых, опубликованное в издании American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи изучили показатели почти тысячи матерей и детей. 48% мам во время беременности пили в основном чай, 38% — кофе. Специалисты выяснили, что каждые сто миллиграммов кофеина, употребленных свыше «безопасных» двухсот миллиграммов в течение первого триместра беременности, приводили к уменьшению веса плода в среднем на 72 грамма. Так, уменьшался рост плода, длина окружности головы, снижался гестационный возраст (срок внутриутробного развития).

У тех, кто потреблял максимальное количество кофеина, плод весил в среднем на 170 граммов меньше, чем у тех, кто ограничивался умеренным количеством кофе и чая. Впрочем, ученые предупреждают — негативный эффект отмечался и у тех, кто ограничивался «безопасной» дозой кофеина, не превышающие 200 мг в день.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Москве начала работать бесплатная школа женского здоровья.