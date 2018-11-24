Стало известно, какая зарплата нужна россиянам для счастья

Москва, 24 ноября. Специалисты провели исследование материальных запросов жителей разных регионов РФ.

Самые высокие материальные запросы в России — не у москвичей или петербуржцев, а у жителей Владивостока. Таковы данные исследования, проведенного экспертами портала Superjob.

Жителям РФ, достигшим восемнадцатилетия, задавали один и тот же вопрос: «Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы чувствовать себя счастливым?». В исследовании принимали участие жители городов с населением более 500 тыс человек — всего около 20 тысяч респондентов в 37 городах России. Так, самые высокие зарплаты требуются жителям столицы Приморья.

«Жители Владивостока оказались самыми требовательными: для счастья им необходимо около 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для Приморского края», — сообщают авторы исследования.

На втором месте с желаемым доходов в 207 тысяч рублей в месяц расположились москвичи. Третья позиция — у жителей Ростова-на-Дону: им необходима зарплата в 203 тысячи.

А вот запросы петербуржцев менее скромные — им для счастья будет достаточно получать 160 тысяч в месяц, что составляет 9,5 установленного в северной столице МРОТ.

Замыкают рейтинг Набережные Челны и Оренбург — жители этих городов хотели бы получать по 116 тысяч в месяц, или по 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных в этих регионах.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин рассказал о том, какой должна быть зарплата жителей страны. По словам Путина, доходы россиян должны выражаться в конкретных и понятных для населения цифрах, а не «красивых формулах на бумажках».