Эксперты раскрыли секрет привлекательного лица на фото

Лондон, 24 ноября. Британские фотографы и стилисты дали советы тем, кто недоволен собственным изображением на фото.

Специалисты в области фотоискусства и красоты из Великобритании дали несколько действенных советов для тех, кто плохо получается на фотографиях — будь то селфи, портретные или групповые снимки. Советы опубликовало издание Daily Mail.

Так, один из профессиональных фотографов рекомендует всегда поворачиваться к объективу своей «лучшей» стороной, напоминая, что у большинства людей левая сторона лица обычно выглядит «более привлекательной».

Чтобы даже идеальная фигура не выглядела на снимке крупнее, чем в реальности, рекомендуется вставать подальше от фотографа, а не на переднем плане.

Вместо традиционного слова «сыр» («cheese»), которое используется для появления на лице улыбки, эксперты советуют использовать «четверг» («thursday»), поскольку в этом случае улыбка не будет «натянутой», а лиц примет более расслабленное выражение. При этом, непринужденная улыбка появляется в тот момент, когда имитируется смех.

Самым выигрышным ракурсом для селфи специалисты называют кадр, сделанный «сверху». Кроме того, нужно следить, чтобы лицо или тело всегда попадали в кадр целиком.

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