Сирия: в феврале 2019 года будет открыта школа в населенном пункте Эль-Фахура

Дамаск, 24 ноября. В Сирийской Арабской Республике продолжается послевоенное восстановление — очередная школа на 360 мест будет открыта через несколько месяцев.

Единственная действующая школа в сирийском населенном пункте Эль-Факура, где проживают около 30 тысяч человек, уже не в состоянии вместить всех учеников, которые приходят на занятия не только из Эль-Фахуры, но и окрестных поселений.

Власти приняли решение о строительстве новой школы. Работы идут в ускоренном темпе и учебное заведение распахнет свои двери для школьников уже в начале февраля — об этом ТАСС сообщил куратор строительства, инженер Рами аль-Кузи.

«Школу оснастят всем необходимым - мебелью, пособиями, компьютерами. В ней будет 12 классов, каждый из которых рассчитан на 30 учеников», — рассказал аль-Кузи.

Школу начали строить летом текущего года. Основной объем работ уже выполнен, осталось закончить отделку и завезти оборудование. По словам строителей, на первом этаже здания будут открыты классы арабского, русского и английского языков. На втором разместятся кабинеты психологии, литературы и математики.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, к новому учебному году в Сирийской Арабской Республике было восстановлено и открыто более тысячи школ. Подготовка системы образования к приему учеников проводилась при поддержке российских партнеров.