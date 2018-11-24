«Правительство дурит украинцев»: депутат Рады обвинил Киев в «унижении» страны

Киев, 24 ноября. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что правительство Украины «обманывает» граждан, пытаясь получить новый кредит от МВФ.

Украинский парламентарий Игорь Мосийчук заявил, что власти в Киеве прибегают к «унизительному обману» граждан страны, оправдывая свои действия, предпринимаемые для получения очередного транша от Международного валютного фонда. Об этом депутат рассказал в эфире телеканала 112.Украина.

В частности, Мосийчук поведал, что предупреждения правительства Украины о возможном дефолте лживы и совсем не это обуславливает необходимость привлечения кредита от МВФ.

«Правительство дурит украинцев, что им нужен транш МВФ. А нужно вот что: переработать бюджет, поменять его направления, поменять налоговый кодекс, потому что они еще и налоги поднимают — кто будет их платить?» — заявил депутат.

Также Мосийчук напомнил, что истинная причина получения транша состоит в необходимости реструктуризации уже имеющейся у Украины задолженности, которая, напомним, превысила сумму в 10 миллиардов долларов.

«Почему этот вопрос не ставится? С протянутой рукой бегают по миру. То, что они предлагают сейчас — это просто попрошайничество и унижение страны», — рассказал парламентарий.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в середине октября рассказал о достигнутых в ходе переговоров договоренностях между Киевом и МВФ о новой программе, которая начнет действовать в следующем году. Одним из главных условий выдвинутых МВФ Украине для дальнейшего кредитования — повышение цен на газ для населения. Это условие на Украине выполнили — тарифы на газ для населения страны выросли почти на четверть с первого ноября.

В МВФ сообщили, что намерены одобрить новую программу по кредитованию для Украины в этом году по итогам принятия госбюджета на 2019 год. Позднее в Верховной раде приняли бюджет с дефицитом в 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в три процента. Решение поддержали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Оппозиционные депутаты Рады заявили, что принятый бюджет предусматривает дальнейшее повышение тарифов, углубление бедности и долговой зависимости Украины.

Впрочем, в Киеве добились своего — очередной транш от МВФ в размере 3,9 млрд долларов там планируют получить уже в следующем году. При этом до конца текущего года правительству Украины необходимо выплатить более 4,8 млрд долларов по долгам перед МВФ, Всемирным банком и другими кредиторами.