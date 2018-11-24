В России могут запретить замену двигателей на более мощные

Москва, 24 ноября. Тюнинг автомобилей с заменой двигателей на более мощные, может оказаться по запретом в РФ — этого требуют в ГИБДД.

Замена автомобильных двигателей на более мощные, «лошадиных сил» в которых на четверть больше, чем в установленных изготовителем, представляет собой опасность для участников дорожного движения — об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

По мнению представителей НАМИ, при такой замене мотора повышается риск возникновения серьезных поломок во время движения, что создает риск не только для автовладельца, но и для других автомобилистов.

«Может выйти из строя или заклинить коробка передач, приводы, поскольку они не рассчитывались на передачу новым двигателем мощности и крутящего момента. В зоне риска находятся и детали подвески, тормоза, рулевое управление», — рассказал директор НИ Центра технической экспертизы НАМИ Андрей Васильев.

Мнение экспертов поддержали и в ГИБДД. Так, признано «целесообразным» запретить установку двигателя, мощность которого как минимум на 25% превышает показатели самого мощного силового агрегата данной модели. При этом, остается возможность заменить мотор в границах, установленных производителем. То есть, если купленная вами модель оснащена самым «слабым» двигателем в линейке, «тюнинговать» его до самого «сильного» в этом же ряду будет разрешено, но с условием замены других агрегатов — тормозов, подвески и т.д.

Отметим, документ пока существует лишь в виде рекомендаций для испытательных лабораторий, но инициаторы планируют продолжить его продвижение на федеральном уровне.