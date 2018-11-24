Вышинский заявил, что его арест был «спланирован» в Киеве

Херсон, 24 ноября. Находящийся в СИЗО руководитель портала РИА Новости Украина заявил, что его арест был спланирован и организован высшим политическим руководством страны.

Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский утверждает, что все обвинения в его адрес «абсурдны» и «лежат точно не в области права» — об этом сообщает Украина.ру.

По словам Вышинского, его арест планировался на уровне руководства Украины, которое «не понимает», что делать дальше.

«Все было организовано в Киеве, на уровне высшего политического руководства. Сейчас они, похоже, в тупике — «по-быстрому» ничего не получилось, теперь нужно как-то разруливать, а как — похоже, не очень понимают», — заявил журналист.

По мнению Вышинского, факты обвинения подобраны «манипулятивно», о чем он утверждает на каждом судебном заседании, но суд не прислушивается к его доводам, продолжая продлевать арест.

«Особой веры в торжество украинского правосудия нет, особенно накануне выборов, когда антироссийская истерия только нагнетается — хотят депутаты закрыть два канала новостей, госизмена как статья УК выходит в топы правоприменения», — отметил Вышинский.

Пожаловался журналист и на качество медицинского обслуживания в следственном изоляторе. По его словам, в штате СИЗО, где содержатся до полутысячи человек, нет терапевта, и связано это с «реформой здравоохранения», которая реализуется на Украине.

«В какой-то момент было очень неприятно — симптоматика напоминала проблемы с сердцем: отдавала острая боль в груди. Медики СИЗО хотели помочь, но возможностей у них не так много — на Украине полным ходом идет реформа, и это отдается эхом не только во вспышках кори или еще каких-то болячек, которые говорят о низком уровне медицинского обслуживания в стране, но и о сокращении медперсонала и недостатке медикаментов», — рассказал арестованный.

Напомним, Вышинский был арестован в мае нынешнего года по обвинению в государственной измене. В Кремле заявили, что Вышинский был арестован незаконно и должен быть немедленно освобожден. ОБСЕ не раз призывала Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении представителей СМИ.

В начале ноября в Москве у здания посольства Украины прошла акция в поддержку журналиста.