Журналист Вышинский оценил условия содержания в украинской тюрьме

Херсон, 24 ноября. Арестованный на Украине руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что в СИЗО «нормальные условия», но ему «не хватает книг».

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арест которого продлен по решению суда до 28 декабря, рассказал об условиях содержания в херсонском СИЗО.

По словам Вышинского, он единственный в камере «с политической статьей» и с соседями, для которых это также первое попадание в тюрьму, у него «ровные отношения».

«В этой камере сидели крымские пограничники, которых обменяли этой весной, в марте. Они сидели 11 месяцев. Кроме меня в этом же СИЗО сидела девочка из Крыма, которую посадили за участие в комиссии по организации референдума в 2014-м году», — рассказал Вышинский в интервью порталу Украина.ру.

Журналист отмечает, что «условия содержания нормальные», но ему не хватает книг.

«Читаю прозу, стихи. Читаю книги по истории, это очень интересно в условиях современной Украины — очень много интересных и неожиданных параллелей, аллюзий, совпадений. Но книг все равно не хватает — «Война и мир» пролетела за три недели. Поэтому главное, о чем я прошу друзей, а теперь и коллег — передавайте кроме продуктов, еще и книги», — рассказал Вышинский.

Напомним, что главного редактора РИА Новости Украина арестовали в мае нынешнего года по подозрению в «государственной измене», а также в поддержке республик в Донбассе. Журналист не признал обвинения и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Позже Вышинский обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер связал арест журналиста с его профессиональной деятельностью. Москва направила Киеву ноты протеста.

5 сентября Кирилл Вышинский перенес инфаркт во время судебного заседания.