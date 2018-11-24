В России с конвейера сошел первый LADA XRay с вариатором

Тольятти, 24 ноября. На «АвтоВазе» начали выпуск предсерийной партии LADA XRay, оснащенных вариатором.

Первый экземпляр новой линейки автомобилей LADA XRay Cross, оснащенных вариатором (CVT) сошел с конвейера в Тольятти 22 ноября. Как сообщает «Российская газета», кроссовер собран в составе «пилотной партии» и в дальнейшем, возможно, ему еще предстоит доработка.

LADA XRay Cross в версии с вариатором выпущен в коричневом цвете и не имеет никаких внешних отличий от своих собратьев, выпускаемых серийно. По мнению экспертов, автомобиль ждут валидационные испытания, которые призваны проверить в работе японский вариатор Jatco JF015E с двигателем от Nissan HR16 (1,6 л, 114 л.с.).

Количество автомобилей, которые планируется выпустить в составе пилотной партии, пока не называется. Ничего неизвестно также и о сроках, в которые новинку смогут оценить российские автолюбители.

Как сообщают специалисты, преимущество вариатора перед обычной автоматической трансмиссей состоит в более плавной работе, без рывков и «провалов» во время разгона. При этом вариатор значительно экономнее и тише.

Однако, потенциальным покупателям придется доплатить — вариатор обойдется примерно в два раза дороже, чем опция «автоматическая коробка передач» для той же модели авто.

Напомним, продажи нового LADA Xray Cross стартовали в России третьего ноября нынешнего года. Новый кроссовер доступен в трех комплектациях: Classic, Сomfort и Luxe. Все они оснащены 1,8-литровым двигателем с 122 л. с. и механической коробкой передач.