Лондон, 24 ноября. Начальник Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что России представляет для его страны «большую угрозу», чем радикальные исламские террористические группировки.

Руководитель Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит сравнил Россию с террористическими группировками ИГИЛ1 и Аль-Каида1 (запрещены на территории РФ), добавив, что Российская Федерация представляет для Британии «большую угрозу», чем радикальные исламские боевики — об этом сообщает издание The Telegraph.

По словам генерала, угроза со стороны исламских экстремистов значительно уменьшилась после «уничтожения так называемого Халифата» и теперь Лондону и его союзникам нужно сосредоточиться на «российской угроз».

«Россия приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запад. Мы не можем быть беззаботными», — заявил Карлтон-Смит.

По мнению генерала, россияне постоянно создают новые угрозы, действуя в «нетрадиционных областях», таких как космос и киберпространство. Как отметил начальник Генштаба, России нужно ответить «традиционно», продемонстрировав «единство стран НАТО».

Карлтон-Смит говорил о «российской угрозе» и во время своей речи, посвященной вступлению в должность командующего сухопутными войсками Великобритании в июне текущего года, подчеркивая, что финансирование армии «должно быть приоритетом» для Лондона.

Между тем, именно действия коалиции во главе с США, в состав которой входит и Великобритания, препятствуют окончательной ликвидации террористической угрозы в Сирийской Арабской Республике (САР). Под видом борьбы с радикальными исламистами, страны коалиции проводят на Ближнем Востоке собственную политику, зачастую оказывая помощь тем, с кем, по их заявлениям, борются. Коалиция продолжает наносить удары по объектам в САР, жертвами которых становятся мирные жители. Вместе с тем, вооруженные силы России находятся в Сирии по приглашению правительства страны и, по мнению ряда европейских политиков, именно РФ помогла приблизить окончательный разгром боевиков «Исламского государства»1.

Отметим также, что именно Британия отказывается репатриировать членов террористических группировок, являющихся подданными королевства. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, британское правительство препятствует возвращению девяти боевиков, задержанных в Сирии — некоторые из них выполняли роль палачей у террористов. Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что не сможет начать судебное преследование задержанных, несмотря примерно на 600 улик и свидетельств, собранных британской полицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.