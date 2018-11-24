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Фигуристка Туктамышева заявила о взломе ее аккаунта в Instagram

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Фигуристка Туктамышева заявила о взломе ее аккаунта в Instagram

Москва, 24 ноября. По словам российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, хакеры требуют у нее денег за возвращение доступа к аккаунту в Instagram.

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева утратила доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram. По словам спортсменки, она стала жертвой неизвестных хакеров, которые связались с ней и выдвинули определенные требования.

«Я очень зла сейчас. Написала в службу поддержки, но мне никто не ответит пока. Может быть, вы знаете того, кто смог бы мне помочь? Хочу наказать человека, который сделал это. Он вымогает у меня деньги и запугивает. Не оставлю дело так», — приводит слова фигуристки «RT».

Напомним, 21-летнюю Елизавету Туктамышеву называли «вундеркиндом в фигурном катании», поскольку уже в юные годы она выполняла сложнейшие элементы. В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира в одиночном катании.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что запись в Instagram, сделанная фигуристом Евгением Плющенко стала причиной его конфликта с коллегой Алексеем Ягудиным.

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
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