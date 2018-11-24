«Виноватого нашли»: Кравчук ответил на обвинения в развязывании кровопролития на Украине

Москва, 24 ноября. Экс-президент Украины Леонид Кравчук отказался признавать свою вину во «взращивании украинского национализма».

Леонид Кравчук не считает себя виновным в последующем развитии событий в стране, приведших к государственному перевороту и гражданской войне. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», куда был приглашен для участия в ток-шоу.

О вине экс-президента говорил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который подчеркнул, что «зерна того, что сейчас происходит» были «посеяны» во время президентства Кравчука. В ходе дискуссии Затулин указал бывшему главе государства на то, что церковный раскол на Украине был поддержан властями страны сразу после распада СССР и тогда же Киев начал сближение с НАТО.

«По вашей инициативе случился раскол Православной церкви, по вашей инициативе начались поиски дружбы с НАТО и продолжились при Кучме, на что указал даже Ельцин при ратификации договора между нами. Вы все время смотрели в две стороны, а теперь удивляетесь — что же мы так себя ведем», — заявил депутат.

Затулин обвинил Кравчука в «постоянном лукавстве», добавив, что это стало «политической линией» экс-главы Украины и его преемников.

В ответ Леонид Кравчук, который присутствовал в студии «виртуально», призвал «оставить Украину в покое».

«Не надо вам обращаться к Украине и мы не будем обращаться к вам. Я хочу общаться с людьми, которые думают не так, как вы. Не искать, что было вчера, что было позавчера и что было до 1917 года. Я хочу говорить с людьми, которые думают, как улучшить ситуацию завтра. Виноватого нашли. Спасибо. Ну и что? Дальше что?» — ответил Затулину Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук стал первым президентом Украины, возглавив бывшую советскую республику после распада СССР. До этого Кравчук 33 года состоял в Коммунистической партии Советского Союза и был членом ЦК КПСС. В 1992 году Леонид Кравчук выступил в поддержку митрополита Филарета в его деятельности по созданию самопровозглашенной украинской православной церкви.

Не так давно экс-президент выступил с критикой действующего руководителя Украины Петра Порошенко, обвинив того в «эйфории» и «переоценке своих возможностей» и отметил, что спокойствие в стране может прийти в том случае, если государство возглавит женщина.