Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты рассказали, как алкоголь влияет на половую жизнь

54
0 Оставить комментарий

Эксперты рассказали, как алкоголь влияет на половую жизнь

Москва, 24 ноября. Ученые рассказали о том, какое влияние оказывает алкоголь на половую жизнь человека.

Выяснилось, что употребление алкоголя в умеренных количествах может оказать положительный эффект. Человеку легче представить своего возможного партнера без одежды, а также обсуждать вопросы, связанные с сексом. Кроме того, незначительная концентрация вещества усиливает чувство влечения.

Однако чрезмерные возлияния угрожают качеству половой жизни. У мужчин существует высокая вероятность снижения эректильной функции. Женщины также рискуют обезвоживанием влагалища, и, как следствие, болезненным характером полового акта.

Ранее ученые рассказали о том, как плохой секс влияет на отношения пары. Оказалось, что эта проблема далеко не всегда приводит к разрушению союза. Об этом сообщал телеканал «360».

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.