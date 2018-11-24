Эксперты рассказали, как алкоголь влияет на половую жизнь

Москва, 24 ноября. Ученые рассказали о том, какое влияние оказывает алкоголь на половую жизнь человека.

Выяснилось, что употребление алкоголя в умеренных количествах может оказать положительный эффект. Человеку легче представить своего возможного партнера без одежды, а также обсуждать вопросы, связанные с сексом. Кроме того, незначительная концентрация вещества усиливает чувство влечения.

Однако чрезмерные возлияния угрожают качеству половой жизни. У мужчин существует высокая вероятность снижения эректильной функции. Женщины также рискуют обезвоживанием влагалища, и, как следствие, болезненным характером полового акта.

Ранее ученые рассказали о том, как плохой секс влияет на отношения пары. Оказалось, что эта проблема далеко не всегда приводит к разрушению союза. Об этом сообщал телеканал «360».