Москва, 24 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров разъяснил, почему он и бывший президент Виктор Янукович отложили подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Азаров подчеркнул, что ответ на вопрос «Кто организовал госпереворот в Украине» «давно перестал быть загадкой». «Задавить» Украину, по его словам, в тот момент «могли только американцы».

Азаров признался, что вопрос отсрочки подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли обсуждался с Януковичем в течение полугода. При этом он подчеркнул, что знали об этом только два человека.

Решение отстрочить подписание документа было основано на нескольких важных пунктах. В частности, по словам Азарова, из-за открытия рынка для европейских товаров не исключался полный крах экономики Украины.

Второе, с приходом на рынок Украины высококонкурентных европейских предприятий могло произойти «физическое уничтожение украинской промышленности».

Азаров сообщил, что тогда ЕС отказался пойти навстречу. В связи с этим подписание Соглашения пришлось отложить.

«Подчеркну, не отказались его подписывать, а лишь попросили отсрочить», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

Отметим, в минувший четверг Конституционный суд Украины признал законность проекта, который предлагает закрепить на государственном уровне курс Киева на вступление в Европейский союз и НАТО. Как сообщало Федеральное агентство новостей, президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию является помимо прочего сигналом для России.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявления украинского президента, отметил, что ни НАТО, ни Европейский союз не ждут вступления Украины в свои организации. По его словам, для ЕС Украина станет очередным нахлебником, а для альянса страна не представляет ценности, «поскольку обладает очень слабой армией».