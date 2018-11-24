Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован после инсульта

Вашингтон, 24 ноября. Бывший глава Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Хайден госпитализирован с инсультом.

Как сообщает The Daily Beast, Хайден был госпитализирован после перенесенного инсульта на этой неделе. Об этом сообщили члены его семьи. Они уточнили, что Хайден «получает квалифицированную медицинскую помощь, за которую семья благодарна».

Отставной военный в свои 73 года не испытывал каких-либо проблем со здоровьем ранее, рассказал изданию его друг. По его словам, сейчас Хайден начинает процесс восстановления и реабилитации.

Хайден критиковал администрацию президента США Дональда Трампа в своей книге «Нападение на разведку: американская национальная безопасность в эпоху лжи».