«Я скоро умру, и все достанется тебе»: опубликована запись последнего разговора Осина с дочерью

Москва, 24 ноября. Запись последнего телефонного разговора певца Евгения Осина с дочерью опубликована в сети «Интернет». Ее обнародовал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в социальной сети Instagram.

По словам Разина, он придал огласке диалог Осина с дочерью, чтобы избежать спекуляций по поводу наследства популярного исполнителя. Из разговора следует, что дочь Агния была у Осина единственной, а информация об удочерении других детей не соответствует действительности.

«Я скоро умру. И все останется тебе. Твой дом здесь. Прописка здесь. И я просто знаю, что ты у меня самая любимая дочь», — говорит Осин на записи, опубликованной 5-tv.ru.

Разин добавил, что наследственное дело находится «у лучшего нотариуса города Москвы».

О смерти популярного певца Евгения Осина накануне сообщал телеканал «360».