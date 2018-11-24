В Госдуме РФ просят проверить причастность россиян к «антироссийским» проектам Лондона

Москва, 24 ноября. Депутаты Госдумы РФ обратили внимание на сведения хакерской группировки Anonymous об участии граждан России в проектах, финансируемых правительством Великобритании.

Данные хакеров из Anonymous, обнаруживших документы, относящиеся к проекту Integrity Initiative, могут стать основанием для проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжаков.

Напомним, проект Integrity Initiative («Инициатива честности») был создан британским правительством в 2015 году для противодействия «российской пропаганде и гибридной войне». Проект финансируюется из бюджета Великобритании, а работают в нем журналисты, политики, ученые и военные. Так, среди участников Integrity Initiative называются имена главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, директора ФБК Владимира Ашуркова, Игоря Сутягина (осужденного в РФ за госизмену), британского журналиста украинского происхождения Петра Померанцева и других.

Как заявил Николай Рыжаков, данные, полученные хакерами, могут стать основаниями для «совершенно легальной» проверки со стороны прокуратуры.

«Если есть финансовые нарушения, нарушения наших законов, люди должны понимать, особенно те, кто работает с этими иностранными получателями, четко отдавать себе отчет в том, что они говорят, в чьих интересах они что-то говорят», — приводят слова депутата РИА Новости.

Намерения расследовать «российский след» в антироссийском проекте подтвердили и в Совете Федерации. Председатель комитета верхней палаты парламента Константин Косачев призвал «сосредоточиться на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, на финансирование российской оппозиции в рамках проекта Integrity Initiative британское правительство выделило около двух миллионов фунтов.