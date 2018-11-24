Ягудин ответил на критику со стороны Плющенко

Москва, 24 ноября. Фигурист Алексей Ягудин ответил на обвинения в меркантильности со стороны Евгения Плющенко.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, которого ранее Евгений Плющенко обвинил в излишней любви к деньгам из-за выступления на корпоративе, отреагировал на критику.

Ранее Плющенко в своем Instagram разместил запись, назвав коллегу «беспринципным мальчуганом» и «незваным гостем», после того как Ягудин в коммерческих целях выступил в развлекательном комплексе, где работает академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко», — написал фигурист.

Ягудин в ответ напомнил, что каток, на котором тренируется «Академия», не принадлежит Плющенко, отметив, что тренировки на нем проводятся на условиях аренды и сделать то же самое может любой.

«Женя Плющенко сегодня активно пишет в соцсетях, что я выступал в «его Академии» без приглашения. Разве этот каток ему принадлежит? Женина организация только арендует его в определенное время», — приводит слова фигуриста «Лента.ру».

Кроме того, Ягудин рассказал, что открывает сезонную бесплатную школу фигурного катания в московском Парке Горького — там с ноября по март смогут заниматься дети в возрасте от трех лет.

Напомним, конфликт двух фигуристов продолжается с 2002 года, когда на олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Плющенко уступил Ягудину «золото», хотя считался фаворитом соревнований.