Вашингтон, 24 ноября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт в своем заявление ко дню памяти жертв голодомора на Украине, указала, что «украинцы вновь умирают» от действий России.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР, включая Украину, Северный Кавказ, Западную Сибирь, Южный Урал. По разным оценкам, жертвами голодомора стали от 7 до 8 млн человек, из них 3–3,5 миллиона — на Украине.

В заявлении Науэрт сообщается, что Вашингтон присоединился к украинцам в знак 85-летия голодомора, «когда режим Иосифа Сталина намеренно морил голодом миллионы невинных украинцев». При этом в заявлении подчеркивается, что СССР варварски захватили украинские земли с «целью порабощения украинского народа и страны».

«Сегодня украинцы вновь умирают в результате попыток России уничтожить личность народа Украины и разрушить их устремления к Западу», — заявила Науэрт.

По ее словам, «агрессия России на востоке Украины» стала причиной гибели более 10 тыс. человек.

Резюмирует представитель Госдепа словами о том, что «Россия не сможет победить несломимый украинский дух».

После госпереворота на Украине ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик. Согласно последним данным ООН, в ходе конфликта на востоке страны уже погибли более 10 тыс. человек.

Ранее Сенат США единогласным решением принял резолюцию о признании голода на Украине в 1932–1933 годах геноцидом. Как сообщало Федеральное агентство новостей, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя данное решение, подчеркнул, что Штаты спекулируют на общей трагедии народов СССР. Сенат США он назвал «русофобской фурией».