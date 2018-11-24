Полиция Латвии задержала русскоязычного журналиста Юрия Алексеева

Рига, 24 ноября. Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста и правозащитника Юрия Алексеева. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат задержанного уточнила, что по истечении двух суток Алексееву должны предъявить обвинение, или выпустить его на свободу.

«Пока он находится в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс по двум статьям уголовного закона — деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии», — рассказала защитник Алексеева.

Он добавила, что, по ее мнению, журналист был задержан в связи со своей профессиональной деятельностью. Несколько ранее стало известно, что в его жилище снова прошел обыск.

Ранее телеканал «360» сообщал о задержании младшего брата Александра Кокорина Кирилла по делу об избиении.