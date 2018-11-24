МИД Британии прокомментировал заявление хакеров Anonymous

Лондон, 23 ноября. Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление хакеров Anonymous о выявлении данных, о деятельности проекта Integrity Initiative по противодействию России в информационной сфере.

Внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства указало, что сведения, опубликованные по программе Integrity Initiative, находятся в открытом доступе. Лондон также поприветствовал «повышение уровня информированности» о проекте.

«Integrity Initiative является программой, информация о которой имеется в открытом доступе. Мы будем рады повышению уровня информированности о данном проекте», — цитирует РИА Новости собеседника в МИД Великобритании.

Ранее в Совете Федерации призвали расследовать данные о деятельности британских спецслужб против России после публикации хакеров Anonymous.