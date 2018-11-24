«Казус истории уже исправлен»: Пушков ответил на заявления Порошенко по Крыму 

Москва, 24 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что от поездки российского лидера Владимира Путина в Крым «полуостров не станет российским».

Пушков в своем микроблоге в Twitter обратил внимание украинского президента на то, что полуостров Крым «исторически был российским».

«И вновь стал им после недолгого недоразумения. Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел. Казус истории уже исправлен», — написал сенатор.

В минувшую пятницу российский президент провел совещание Госсовета РФ в курортном комплексе «Мрия» в Крыму. Украинские политики поспешили выразить свое недовольство данным фактом.

Порошенко, в частности, назвал визит Путина в Крым «брутальным нарушением международного права». Чуть позже МИД Украины направил Москве ноту протеста «в связи с очередным не согласованным с Украиной» визитом российского лидера на полуостров.

Комментируя действия украинской стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не принимает протест Киев.

Крым вернулся в состав России в результате проведенного референдума после госпереворота на Украине. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с нормами международного права, и вопрос принадлежности региона закрыт.

Отметим, в середине ноября «Известия» сообщали, что МВФ в своем ноябрьском обзоре европейской экономики посчитал Крым и Севастополь частью России. Эксперты издания отметили, что это иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции.