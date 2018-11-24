Сирия итоги недели 18 – 24 ноября: освобождение плато Ас-Сафа, столкновения в Африне, США вывозят ИГИЛ

Освобождение плато Ас-Сафа
На этой неделе правительственные силы Сирии смогли взять под контроль вулканическое плато Ас-Сафа на границе провинций Эс-Сувейда и Дамаск. Территория, которая долгое время находилась под контролем боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство», была полностью освобождена при поддержке российских военных советников. Напомним, что сирийские войска начали наступление в Эс-Сувейде около трех месяцев назад. В конце прошлого года официальный Дамаск объявил о разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которая с 2014 года контролировала ряд сирийских территорий. Однако на территории республики все еще действуют разрозненные группы исламистов.
Бои в Африне
Тем временем, на севере Сирии развернулись ожесточенные бои между турецкой армией и их недавними союзниками из стана боевиков «Сирийской свободной армии». Как сообщают источники, в городе Африн турецкий спецназ провел спецоперацию на подконтрольных различным группировкам «Сирийской свободной армии» территориях. По информации сирийских «оппозиционных» источников, целью операции стали криминальные элементы в составе группировки «Шухада аш-Шаркия», которые занимаются мародерством, проституцией, торговлей наркотиками и похищением людей.
В воскресенье ситуация в кантоне существенно обострилась. Ожесточенные бои наблюдались непосредственно в центре города Африн, есть сведения о применении сторонами крупнокалиберного вооружения. В результате ожесточенных боев «Шухада аш-Шаркия» была вынуждена сдать оружие и уйти из города Африн.
Протесты в Аш-Шаддади
Тем временем, на востоке Сирии наблюдается высокая протестная активность. Мирные жители проводят митинги и массовые акции протеста против курдских радикалов, которые притесняют мирное арабское население. Так, во время учений курдских сил безопасности «Асайиш» на территории лагеря, расположенного в двух километрах к востоку от Аш-Шаддади, артиллерийский снаряд попал в жилой дом в деревне Аль-Ханна, что привело к гибели двух и ранению четырех местных жителей.
В ответ на преступления курдов, в Аш-Шаддади более пятидесяти демонстрантов перекрыли центральные улицы города, а также начали поджигать автомобильные шины и портреты лидера «Рабочей партии Курдистана» Абдуллы Оджалана, заточенного в турецкой тюрьме. Усмирять протестующих приехали курдские боевики, что привело к жертвам со стороны мирных жителей.
Хаджин снова под огнем
Тем временем, сохраняется напряженная обстановка на восточном берегу Евфрата, где международная коалиция во главе с США совместно с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» ведет безуспешные бои с террористами ИГИЛ. Как сообщают источники, авиация международной коалиции продолжает наносить массированные удары по подконтрольной боевикам части провинции Дейр-эз-Зор с применением белого фосфора, в результате чего неизменно гибнут мирные жители.
21 ноября снаряды с белым фосфором были выпущены по населенному пункту Хаджин. Известно, что среди местных жителей есть и раненые, и погибшие. Также, на прошлой неделе не менее 17 человек стали жертвами авиаудара по деревне Абу-Бадран в Дейр-эз-Зоре.
США вывозят ИГИЛ
Осознавая сложность положения в Дейр-эз-Зоре, Соединенные Штаты Америки продолжают дестабилизировать обстановку в Сирии. Как сообщают местные источники, после того, как курды перестали выпускать за деньги боевиков ИГИЛ из района Хаджина на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, транспортные вертолеты Вооруженных сил США эвакуировали несколько десятков террористов с членами их семей в провинцию Хасака, откуда те беспрепятственно ушли на территорию Ирака.
Одновременно с этим, американские военные перебросили в район Хаджина несколько групп боевиков, подготовленных на базе в Ат-Танфе, которые, как предполагают источники, будут вести боевые действия против курдских формирований. Данную информацию ранее подтверждали и иракские военнослужащие, дислоцирующиеся вдоль сирийско-иракской границы.
Особое мнение
Николай Стариков, писатель и общественный деятель:
Последние события в очередной раз показывают нам, чем на самом деле занимаются Соединенные Штаты в этом районе. А занимаются они вот чем: из района Хаджина они вывезли на своих вертолетах несколько групп боевиков в провинцию Хасака, которая находится рядом с иракской границей – откуда боевики ИГИЛ благополучно ушли на иракскую территорию и тем самым избежали уничтожения и возмездия. Но это еще не все: в обратную сторону на тех же самых вертолетах заботливые Соединенные Штаты Америки привезли других боевиков, которых подготовили в 55-километровой зоне вокруг своей базы Ат-Танф. Их, как рыбок в бассейн, выпустили их на территорию, где действует курдское ополчение для того, чтобы эти обученные, отдохнувшие и вооруженные боевики снизили возможности курдского ополчения, и чтобы война там ни в коем случае не заканчивалась.
То есть мы видим, что Соединенные Штаты последовательно действуют в одном и том же направлении. Они осуществляют любые шаги, связанные с тем, чтобы война в Сирии продолжалась и ни в коем случае не заканчивалась. Для этого они вывозят «нужных» боевиков на отдых, пополнение и обучение, и запускают новых боевиков, которые приводят к тому, что эскалация боевых действий продолжается. Это они делают в Сирии – и это же они делают и на Украине. Везде, куда приходят США, они заинтересованы в том, чтобы война продолжалась – чтобы рядом с российской границей, на Ближнем Востоке были такие незаживающие, кровоточащие раны.