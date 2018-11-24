Сирия итоги недели 18 – 24 ноября: освобождение плато Ас-Сафа, столкновения в Африне, США вывозят ИГИЛ

Освобождение плато Ас-Сафа На этой неделе правительственные силы Сирии смогли взять под контроль вулканическое плато Ас-Сафа на границе провинций Эс-Сувейда и Дамаск. Территория, которая долгое время находилась под контролем боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство», была полностью освобождена при поддержке российских военных советников. Напомним, что сирийские войска начали наступление в Эс-Сувейде около трех месяцев назад. В конце прошлого года официальный Дамаск объявил о разгроме запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которая с 2014 года контролировала ряд сирийских территорий. Однако на территории республики все еще действуют разрозненные группы исламистов.

Бои в Африне Тем временем, на севере Сирии развернулись ожесточенные бои между турецкой армией и их недавними союзниками из стана боевиков «Сирийской свободной армии». Как сообщают источники, в городе Африн турецкий спецназ провел спецоперацию на подконтрольных различным группировкам «Сирийской свободной армии» территориях. По информации сирийских «оппозиционных» источников, целью операции стали криминальные элементы в составе группировки «Шухада аш-Шаркия», которые занимаются мародерством, проституцией, торговлей наркотиками и похищением людей. В воскресенье ситуация в кантоне существенно обострилась. Ожесточенные бои наблюдались непосредственно в центре города Африн, есть сведения о применении сторонами крупнокалиберного вооружения. В результате ожесточенных боев «Шухада аш-Шаркия» была вынуждена сдать оружие и уйти из города Африн.

Протесты в Аш-Шаддади Тем временем, на востоке Сирии наблюдается высокая протестная активность. Мирные жители проводят митинги и массовые акции протеста против курдских радикалов, которые притесняют мирное арабское население. Так, во время учений курдских сил безопасности «Асайиш» на территории лагеря, расположенного в двух километрах к востоку от Аш-Шаддади, артиллерийский снаряд попал в жилой дом в деревне Аль-Ханна, что привело к гибели двух и ранению четырех местных жителей. В ответ на преступления курдов, в Аш-Шаддади более пятидесяти демонстрантов перекрыли центральные улицы города, а также начали поджигать автомобильные шины и портреты лидера «Рабочей партии Курдистана» Абдуллы Оджалана, заточенного в турецкой тюрьме. Усмирять протестующих приехали курдские боевики, что привело к жертвам со стороны мирных жителей.

Хаджин снова под огнем Тем временем, сохраняется напряженная обстановка на восточном берегу Евфрата, где международная коалиция во главе с США совместно с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» ведет безуспешные бои с террористами ИГИЛ. Как сообщают источники, авиация международной коалиции продолжает наносить массированные удары по подконтрольной боевикам части провинции Дейр-эз-Зор с применением белого фосфора, в результате чего неизменно гибнут мирные жители. 21 ноября снаряды с белым фосфором были выпущены по населенному пункту Хаджин. Известно, что среди местных жителей есть и раненые, и погибшие. Также, на прошлой неделе не менее 17 человек стали жертвами авиаудара по деревне Абу-Бадран в Дейр-эз-Зоре.

США вывозят ИГИЛ Осознавая сложность положения в Дейр-эз-Зоре, Соединенные Штаты Америки продолжают дестабилизировать обстановку в Сирии. Как сообщают местные источники, после того, как курды перестали выпускать за деньги боевиков ИГИЛ из района Хаджина на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, транспортные вертолеты Вооруженных сил США эвакуировали несколько десятков террористов с членами их семей в провинцию Хасака, откуда те беспрепятственно ушли на территорию Ирака. Одновременно с этим, американские военные перебросили в район Хаджина несколько групп боевиков, подготовленных на базе в Ат-Танфе, которые, как предполагают источники, будут вести боевые действия против курдских формирований. Данную информацию ранее подтверждали и иракские военнослужащие, дислоцирующиеся вдоль сирийско-иракской границы.