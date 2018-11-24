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Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

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Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Гренобль, 24 ноября. Российская фигуристка Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при во французском городе Гренобль. Об этом сообщает ТАСС.

Лидирует представительница Японии Маи Михара. В ее активе 67,95 балла. Следом расположилась Рика Кихира, также представляющая Страну восходящего Солнца. У нее 67,64 балла. Евгения Медведева занимает третье место после короткой программы с результатом 67,55 балла.

Накануне Евгения Медведева стала обладательницей оригинальных розовых коньков, лезвия которых выполнены из золота. Фигуристка призналась, что ей был приятно поэкспериментировать с необычным спортивным инвентарем. Медведева показала фотографии коньков в социальной сети Instagram. Этот пост вызвал заметный ажиотаж в социальных сетях. Об этом сообщал телеканал «360».

Автор: Сергей Свазовский
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