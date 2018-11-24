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Сирия: подтверждено участие сирийской вооруженной оппозиции в переговорах в Астане

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Сирия: подтверждено участие сирийской вооруженной оппозиции в переговорах в Астане

Брюссель, 24 ноября. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подтвердил, что делегация сирийской вооруженной оппозиции посетит заседание по сирийскому урегулированию в Астане.

Абдрахманов сообщил в интервью РИА Новости, что 11-й раунд астанинских переговоров пройдет, как и планировалось, 28-29 ноября. Главными темами обсуждения станут вопросы укрепления режима прекращения огня. Помимо прочего, состоится шестое заседание рабочей группы по обмену пленными.

Среди постоянных участников (Россия, Турция, Иран, наблюдатели ООН и Иордания, сирийские власти) ожидается также прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции.

Как передавало Федеральное агентство новостей, в минувший четверг глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал астанинский процесс единственным работающим форматом по политическому урегулированию сирийского кризиса. По его мнению, единственными странами, которые могут предотвратить бедствие в Сирии, являются Россия, Турция и Иран.

Автор: Олеся Волкова
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