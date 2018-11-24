Лавров сорвал овации, сравнив политику Запада с супружеской изменой 

Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ. О правильном взаимодействии международных политиков глава МИД РФ рассказал на примере взаимоотношений мужа и жены.

Лавров выступил на конференции «Средиземноморье: римский диалог». В своей речи он обратил внимание на постоянные голословные обвинения западных стран в адрес России. В частности, он напомнил, что Финляндия и Норвегия заявили через прессу о якобы вмешательстве российской стороны в работу GPS в ходе военных учений НАТО Trident Juncture.

Лавров подчеркнул, что в таких случаях вежливые люди задают вопросы напрямую, пытаясь выяснить те или иные обстоятельства.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства.

Заявление Лаврова вызвало смех и аплодисменты в зале.

Напомним, 13 ноября министерство обороны Норвегии обвинило Россию в «глушении» GPS, которая использовалась во время учений. МИД Финляндии позднее объявил, что считает надежными выводы Норвегии. Спустя несколько дней российского посла вызвали в МИД Финляндии. Ведомство указало на возможную опасность для гражданской авиации при сбоях в работе GPS.

Как сообщали «Известия», позднее российское посольство в Финляндии заявило, что Хельсинки не предоставили России подтверждений того, что источник помех находился на территории РФ.