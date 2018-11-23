Полиция обезвреживает участника протестов во Франции, угрожавшего взрывчаткой

Париж, 23 ноября. Полиция во французском городе Анжу обезвреживает участника протестов, который угрожал окружающим взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Следует отметить, что во многих городах Франции начались масштабные акции протеста, поводом для которых послужило подорожание цен на топливо. Выступления получили название «желтые жилеты».

У одного из протестующих в Анже было выявлено взрывчатое вещество. Он требовал, чтобы участников выступлений приняли в Елисейском дворце. Полицейские обезвреживают нарушителя.

Накануне RT сообщала, что во Франции набирают силу протесты, вызванные повышением цен на топливо. Два человека погибли, более пятисот ранены. Среди пострадавших есть и правоохранители.

Ранее также стало известно, что состояние 14 пострадавших во Франции медики оценивают как тяжелое.