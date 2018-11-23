Сирия: более десяти мирных жителей погибли после удара коалиции США в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 23 ноября. Более десяти мирных жителей погибли после удара международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в городе Дейр-эз-Зор одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA. Среди погибших есть женщина и ребенок.

«Более десяти мирных жителей, в том числе детей и женщин, погибли в результате авиаударов международной коалиции по деревне Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — пишет Ikhbariya.

Агентство уточняет, что в результате атаки авиации сил международной коалиции США погибли по меньшей мере 11 человек.

Накануне стало известно о применении белого фосфора международной коалицией США в поселении Хаджин провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. В результате инцидента есть погибшие и раненые. В Пентагоне обвинения отрицают. Об этом сообщает RT.