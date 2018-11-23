Лавров рассказал о «доказательствах» Тиллерсона по делу о «российском вмешательстве»

Москва, 23 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о реакции бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона на требование российской стороны предоставить доказательства выдвинутых обвинений по «российскому вмешательству».

На своей странице Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на международной конференции «Средиземноморские диалоги» у Лаврова и модератора состоялась беседа на тему «вмешательства» России в дела западных государств.

Лавров объяснил позицию Москвы, подчеркнув, что российская сторона всегда пытается выстраивать отношения с партнерами на основе взаимного уважения. При этом он отметил, что западные страны навязывают русофобию другим партнерам и выдвигают противоречивые требования того, что Россия должна признаться в «причастности» к инцидентам в «Солсбери, Эймсбери, вмешательству в выборы и чему бы то ни было еще».

При этом каких-либо доказательств по всем этим обвинениям Москве так до сих пор и не продемонстрировали.

«В ответ мы слышим: «Нет-нет, мы ничего вам не дадим. Во-первых, это секретная информация, во-вторых, вы сами знаете, что сделали это». Я не шучу. Так мне сказал Рекс Тиллерсон, когда я попросил его уточнить его высказывание про «неоспоримые факты» нашего «вмешательства» в выборы. Он рассмеялся и сказал: «Спроси у своих спецслужб. Они знают, что я имею в виду», — рассказал Лавров, добавив, что такую же позицию заняли и в Финляндии после ситуации вокруг работы GPS во время учений НАТО.

Министр иностранных дел РФ выразил недоумение, почему все вопросы и обвинения изначально адресуются прессе. Он подчеркнул, что вежливые люди в таких случаях задают вопросы напрямую.

Отметим, две недели назад разгорелся очередной шпионский скандал. В Австрии задержали полковника генштаба страны в отставке. Его обвинили в том, что более 20 лет он работал на российские спецслужбы. Как сообщали «Известия», Лавров тогда назвал способ предъявления Веной доказательств мегафонной дипломатией.