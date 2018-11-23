Житель Подмосковья сдал квартиру и устроил там «Дом-2»

Москва, 23 ноября. Житель Московской области сдал квартиру, устроив слежку за своими жильцами.

На странную квартиру жители Подмосковья обратили внимание в социальных сетях, сравнив ее с популярным шоу «Дом-2».

Объявление на сайте Avito, на первый взгляд, не выделяется из ряда подобных публикаций. В нем предлагается снять квартиру со всеми удобствами с необходимой инфраструктурой. Предпочтение отдается семейным парам и пенсионерам, а также людям с техническим образованием.

Однако жильцы обратили внимание на скрытые камеры, оборудованные в квартире. Сам автор объявления комментировать инцидент отказался, посоветовав недовольным обращаться в правоохранительные органы, передает «Царьград».

Ранее сообщалось о задержании в Москве мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве женщины. Об этом писала RT.