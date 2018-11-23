Минюст Украины отменил передачу Почаевской лавры Украинской православной церкви
Киев, 23 ноября. Министерство юстиции Украины отменило передачу сооружений Почаевской лавры Украинской православной церкви. Об этом сообщила первый заместитель главы министерства Елена Сукманова.
В ведомстве назвали передачу здания храма «незаконной» и отменили соответствующее решение. Уточняется, что инициатором ревизии выступил Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник.
«Комиссия Минюста ... отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры», — указывается в сообщении министерства.
Следует отметить, что каноническая православная церковь на Украине подверглась массированной атаке властей при поддержке Константинополя и Соединенных Штатов. Константинополь объявил себя материнской церковью по отношению к Украине, «отозвав» собственное решение трехвековой давности. Храмы УПЦ регулярно атакуют радикалы, которым потакают власти.
Ранее стало известно, что Томос Украине откладывается. Об этом писала RT.